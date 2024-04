Sagra della cigola unta. Quattro giorni di festa

Torna a Moncigoli, a Fivizzano, la tradizionale “Sagra d’la cigola unta“ ovvero della cipolla soprannominata “cigola” servita in pinzimonio. La quattro giorni è in programma domani, domenica, martedì e mercoledì nel salone della banda musicale di Moncigoli con uno degli eventi enogastronomici lunigianesi storici arrivato alla 28esima edizione organizzato dalla società musicale Puccini. In menù a fianco della cigola unta, particolarità di questi territori, i grandi classici dell’enogastromia lunigianese come i ravioli, la carne alla brace, fave e pecorino, trippa e polenta, sgabei, focaccine, bruschette, dolci e molto altro ancora. La sagra sarà aperta domani dalle 19, domenica dalle 12, martedì dalle 19 e mercoledì 1 maggio dalle 12. Per info e prenotazioni è possibile contattare il 338 528 9489 (Andrea).