Sagra del pesce per la ‘Rivolta’

Il mare sale ai monti e si fa sagra al museo audiovisivo della Resistenza di Fosdinovo. Una sagra del pesce quella, che si apre oggi per chiudersi domenica sera, che servirà a raccogliere risorse per sostenere il festival “Fino al cuore della Rivolta”, in programma nei primi due weekend di agosto. Da oggi a sabato si potrà dunque cenare alla sagra del pesce in località Prade di Fosdinovo, mentre domenica è possibile anche pranzare dalle 13 all’ombra dei castagni. Menù fisso tutto al sapore di mare, dall’antipasto ai primi piatti e ai secondi. Compresi nel prezzo il vino della casa, il caffè e l’Amaro Partigiano! Ma tutte le sere, oltre alla gastronomia, saranno allietate da libri e concerti. La sagra, anticipa il festival “Fino al cuore della rivolta” che si preannuncia come sempre ricco di eventi, incontri e musica tra i castagni delle Prade. Per informazioni e prenotazioni è possibile telefonare ai numeri 3290099418 - 3281026728 o [email protected]