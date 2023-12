Rubano l’auto alla volontaria, poi l’abbandonano: "Sparito il cibo per il gattile che era all’interno"

Macchina rubata e ritrovata dopo alcune ore. Ma vuota. E’ successo a Barbarasco, nel Comune di Tresana, dove una famiglia, al risveglio, ha avuto una brutta sorpresa: l’auto sparita dal cortile di casa. E’ la proprietaria, Laura Maracci, a raccontare l’accaduto. "Avevo l’auto in cortile - dice - la lasciamo lì tutte le sere, è una strada privata. La macchina è una Fiat Panda, modello e colore un po’ inusuali, ce ne sono pochissime in Lunigiana. Si distingue anche perché ha i sedili posteriori abbassati, visto che è sempre carica di cibo per gatti". Laura Maracci infatti ha una enorme passione per i gatti, vicino casa sua ha aperto un gattile privato dove gatti randagi, ammalati, abbandonati, cercando di trovare famiglie che li possano far sentire amati. Ha aperto una pagina Facebook ‘Sos mici randagi Aulla’ e tante persone la contattano per segnalazioni o aiuto. Ecco perché anche l’atra sera la sua auto era piena di crocchette e scatolette per i mici. "Sono andata subito a sporgere denuncia ai carabinieri e ho sparso voce che la macchina mi era stata rubata", aggiunge. Poi, ieri pomeriggio, la sorpresa. "Mi hanno telefonato dicendomi di averla ritrovata - aggiunge - al cimitero di Terrarossa. Sono stata molto contenta, peccato che quando mi sono avvicinata ho visto che era vuota: i ladri hanno portato via tutti i sacchi di cibo per gatti".

M.L.