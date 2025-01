Ruba soldi e sigarette in un ristorante. Arrestato per furto dai carabinieri

Grazie alla perfetta sinergia tra carabinieri e polizia di Stato un 22enne è stato arrestato per furto aggravato. I fatti risalgono alla notte di lunedì, quando arriva la chiamata al 112 di un furto in atto presso un ristorante sul lungomare di levante. Sul posto interveniva immediatamente una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia di Massa e in supporto anche personale della locale Questura. Visionati nell’immediatezza i filmati si notava un uomo che, dopo essere penetrato all’interno del ristorante, asportava i soldi contenuti nel registratore di cassa e vari prodotti di tabaccheria. Le tempestive ricerche delle forze dell’ordine hanno permesso di individuare il soggetto a circa 200 metri dal luogo del furto e una volta fermato è stato trovato in possesso dei soldi asportati poco prima dal locale. L’uomo, un 22enne albanese residente a Massa, ammetteva le sue colpe e su richiesta degli operatori spiegava anche dove aveva nascosto il resto della refurtiva, che si trovava all’interno di uno zaino, fuori dalla porta del suo appartamento. La refurtiva veniva poi restituita al proprietario dell’esercizio pubblico. Alla luce di quanto accaduto, l’uomo veniva tratto in arresto per furto aggravato e veniva accompagnato presso la sua abitazione, agli arresti domiciliari in attesa di rito direttissimo. Nella giornata di martedì, al termine dell’udienza presso il Tribunale di Massa, nel corso della quale l’indagato ha potuto fornire le proprie giustificazioni a discolpa, è stato convalidato l’arresto e nei confronti del soggetto è stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere, in attesa del giudizio.