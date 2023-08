Ron canta Dalla a Massa sui ’Palcoscenici stellati’: Concerti Estivi per Tutti

Continuano gli appuntamenti di ’Palcoscenici stellati’, il cartellone estivo per spettatori di tutte le età, organizzato dal Comune in collaborazione con Fondazione Toscana spettacolo onlus. A Villa Cuturi, stasera alle 21,30, appuntamento con Drinkalot - Un’ode al vino in musica con Carla Manzon e Romano Todesco. L’amore per le cose semplici, l’attenzione per la natura, la curiosità per i particolari, a cui accade di non prestare attenzione, la passione per la letteratura sono l’ossatura di Drinkalot, la dedica, l’ode di Carla Manzon al vino. Sempre a Villa Cuturi, sabato alle 21,30, arriva ’La storia di prezzemolina’ di Laura Poli (tecnica utilizzata: burattini; età consigliata: 4 -10 anni). I temi tipici della letteratura infantile si intrecciano come in un gioco collettivo del quale i piccoli spettatori sono una componente fondamentale: l’onestà e la tenacia della famiglia di poveri boscaioli, i bambini rapiti dalla strega per farle da servi, la lotta di potere fra i malvagi, l’amicizia e la solidarietà tra i deboli e gli oppressi. Il fine settimana di appuntamenti si conclude domenica alle 21,30. Il palco di piazza Aranci, ospiterà Ron con ’Un omaggio a Lucio Dalla - 4 marzo 1943’. Un concerto che ripercorre musicalmente la lunga collaborazione tra Ron e Lucio Dalla, regalando al pubblico i più grandi successi dei due artisti. Un tour che cade nel decennale della scomparsa di Lucio Dalla.