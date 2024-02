Romagnano di potenza, Serricciolo cade in casa col Pistoia

ROMAGNANO

3

USD PESCIA

0

ROMAGNANO: Mariani, Bongiorni (78’ Bertelloni), Mussi, Bedini, De Angeli, Maestrelli, Corsi (83’ Biagini Marco), Viaggi (73’ Colasanto), Bertuccelli, Barbetti (64’ Dell’Amico), Fruzzetti (57’ Mancini). A disp. Nicodemi, Manzo, Pucci, Fantoni. All. Dati.

USD PESCIA: Guidotti, Iammelli, Menegazzo, Toni (66’ D’Aglianno), Sisma, Scotece (61’ Fagni), Borselli, Natali (61’ Cortopassi), Salvestrini (78’ Carignani), Carnevale, Bellucci. A disp. Gorini, Fattori, Melani. All. Montagnolo.

Arbitro: Roffo di Lucca.

Marcatori: 37’ e 93’ Bertuccelli, 54’ Fruzzetti.

ROMAGNANO - Con l’ennesimo successo, il quinto nelle ultime sei gare, il Romagnano si rilancia ulteriormente in classifica portandosi adesso ad un solo punto dalla zona play off. Ancora una volta gli amaranto vincono nel nome del loro super bomber Giuseppe Bertuccelli che anche in quest’occasione ha aperto e chiuso le danze. E’ stato suo, infatti, il gol del vantaggio arrivato al 37’ del primo tempo su assist di Barbetti. L’attaccante massese ha poi firmato in pieno recupero la sua personale doppietta sfruttando un cross da calcio d’angolo di Mancini e salendo così in doppia cifra a livello realizzativo. In mezzo c’era stata la segnatura di Mattia Fruzzetti, avvenuta al 9’ della ripresa, che ha tagliato definitivamente le gambe alle speranze di rimonta del Pescia. In questo caso Bertuccelli ha vestito i panni del rifinitore imbeccando il compagno.

Gianluca Bondielli