Rogo ai pali telefonici Tante frazioni isolate

La mancanza della linea telefonica fissa che da giovedì affligge varie frazioni del Comune di Fivizzano – Ceserano, San Terenzo,Bardine e altre – sarebbe stata causata dalle fiamme scaturite nelle operazioni di abbruciamento di sterpaglie per la pulizia di un terreno agricolo in località Il Vasco. Fiamme che, sfuggite al controllo, avrebbero raggiunto alcuni grossi pali di sostegno della linea telefonica presenti in quel tratto sui quali sarebbe stata inserita anche la fibra ottica, mentre più avanti quest’ultima è stata posizionata sotto la sede stradale fino al paese di Tendola in Comune di Fosdinovo. I pali in questione, in legno, sono stati carbonizzati e i fili della linea telefonica che sostenevano hanno subito stessa sorte. I telefoni in un’area vasta hanno simultaneamente smesso di funzionare. Il tutto avrebbe avuto inizio nel pomeriggio di giovedì quando, in un terreno a fianco la sp provinciale 72 Soliera-Fosdinovo, era iniziata la pulizia in un ex vigneto abbandonato. Gli operatori avrebbero acceso un falò dove abbruciare sterpi, ramaglie e rovi che via via venivano tagliati. A un certo punto però il clima asciutto e le folate di tramontana avevano ingigantito il fuoco: sfuggito al controllo, esso aveva iniziato ad allargarsi pericolosamente nella vegetazione circostante. Dato l’allarme, sul posto sono giunti i carabinieri forestali di Fivizzano, i vigili del fuoco di Aulla e un’autobotte della VAB. I carabinieri forestali di Fivizzano hanno identificato le due persone che avevano trovato intente a operare nel terreno dove è scoppiato l’incendio e, secondo testimonianze, avrebbero stilato lunghi verbali. Entro oggi i telefoni potranno tornare a funzionare.

Roberto Oligeri