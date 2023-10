Ritrovata un’auto che era stata rubata

Ritrovata nelle fitte boscaglie di Fosdinovo una Fiat seicento grigia. In questi giorni un cittadino ne aveva segnalato la presenza nei pressi di località Giucano e subito è scattato l’intervento della polizia municipale. Dagli accertamenti è risultato che l’auto era stata rubata due mesi fa nel Comune di Castelnuovo Magra. Il rinvenimento è avvenuto ad opera degli agenti Ag. B.M. e Dr. A.S. della polizia municipale di Fosdinovo che, anche grazie all’ausilio della locale Stazione dei Carabinieri, hanno potuto riconsegnare l’auto al proprietario. Il tutto si è svolto nell’ambito del più ampio progetto volto al censimento delle vetture abbandonate sul territorio comunale, fortemente voluto dal nuovo responsabile della polizia municipale, il direttore Giuseppe Bongiovanni. Ammirazione per l’operazione espressa anche la sindaca del Comune Camilla Bianchi e l’Assessore delegata alla municipale Paola Galiati.

M.C.