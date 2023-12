Ritrovata una cassaforte. All’interno armi e gioielli

Cacciatore trova una cassaforte abbandonata in un prato: dentro armi e oggetti preziosi. Alle 13,50 circa di ieri una pattuglia della squadra volanti della Questura di Pisa è intervenuta in via Aurelia, nelle immediate vicinanze del lago artificiale sportivo, in quanto un cacciatore aveva rinvenuto una cassaforte. Sul posto i poliziotti hanno verificato la presenza del contenitore, aperto, con all’interno fucili, munizioni e monili di valore; nello specifico la cassaforte, adibita alla custodia per fucili, aveva all’interno 3 fucili, 1 canna da fucile, circa 150 munizioni calibro 12 per uso caccia, 3 orologi in argento ed altri piccoli monili di valore.

Probabilmente i ladri l’avevano nascosta in attesa di recuperare con calma tutto il contenuto, e sono stati disturbati dal provvidenziale passaggio del cacciatore e dal tempestivo intervento della polizia.

Gli agenti in breve hanno accertato la provenienza furtiva della cassaforte, asportata nel corso di un furto in abitazione avvenuto nei giorni scorsi in danno di un cittadino residente a Carrara.

Dopo aver avvertito il magistrato di turno, nel pomeriggio di ieri la refurtiva è stata riconsegnata al legittimo proprietario dai poliziotti, fatto arrivare negli uffici di via Lalli a Pisa per i controlli di rito e la riconsegna di quanto trovato vicino al lago sportivo. Indagini in corso per individuare i responsabili della vicenda, anche di concerto con i colleghi della città del marmo.