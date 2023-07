Ritorna il treno ’Freccia della Versilia’

Dopo la pandemia riparte il treno ‘Freccia della Versilia’ che rappresenta una straordinaria occasione anche per la costa apuana dove potranno arrivare e fermarsi i turisti provenienti dal nord Italia. Una corsa che torna in via ufficiale da domani, con l’obiettivo di collegare le città di Bergamo, Brescia e Cremona a Pisa e le località balneari della Toscana. Il servizio sarà di nuovo operativo tutti i sabati e i festivi fino al 10 settembre. Il treno con codice 2591 partirà da Bergamo alle 6.43 per arrivare a Pisa Centrale alle 11.59 con tante fermate lungo la tratta apuana: Pontremoli alle 10.24, Villafranca-Bagnone alle 10.34, poi Aulla alle 10.41, Carrara-Avenza alle 11.04 e Massa Centro 11.12. Il ritorno parte dalla zona Apuana con prima fermata Massa centro alle 18.35.