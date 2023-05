Ritorna il Premio Centurione E’ dedicato ai ’nostri’ scrittori

Domani alle 18, nella Sala delle Muse di Palazzo Centurione, andrà in scena la seconda edizione del ‘Premio Centurione’, dedicato agli scrittori della Lunigiana storica. Il premio, che ha il patrocinio della Regione Toscana e del Comune di Aulla, è stato ideato dalla Pro Loco ‘Città di Aulla’ e realizzato con l’associazione Antiche Tradizioni ‘Amighi d’Sghigia’, Culturalmente Toscana e dintorni, cenacolo ‘Le Nove Muse’ e Ciesart. A presiedere il premio è Marco Profili, presidente della Pro Loco, presidente onorario è Marco Buticchi e presidente di giuria Marina Pratici, giuria che è formata da Davide Baroni, Roberto Benvenuto, Gaia Greco, Rita Innocenti e Nives Rabà. Durante la premiazione, che sarà preceduta dai saluti del sindaco Roberto Valettini, porteranno i loro contributi Francesco Fedele e Simone Lorenzini. Questi i premiati per l’edizione 2023: Rodolfo Vettorello (Premio Centurione Carriera Internazionale), Giuseppe Benelli (Premio Centurione Carriera), Riccardo Boggi (Premio Centurione Scrittore di Lunigiana) e Oreste Verrini (Premio Centurione Scrittore di Lunigiana). Fra i premiati risalta Rodolfo Vettorello, candidato al Premio Nobel per la letteratura nel 2020. Nato a Castelbaldo di Padova l’11 settembre 1937, Vettorello ha partecipato a vari concorsi letterari e ha ottenuto la pubblicazione di circa 35 sillogi nelle diverse collane. Dal 2017 fa parte dell’Italian Poetry. Di spicco anche gli altri premiati: Giuseppe Benelli, presidente Fondazione Città del Libro, Riccardo Boggi, direttore Museo di San Caprasio, Oreste Verrini, autore di ‘Chiamatemi Marconi’ con Athos Bigongiali. Nel corso della premiazione di domani lo chef Rolando Paganini proporrà un dolce di sua creazione, ispirato al Premio Centurione, che verrà assaggiato insieme alla China Clementi.