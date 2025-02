Ristorazione e grande distribuzione. Corsi di formazione per i ragazzi

Al via corsi formativi dedicati alla Lunigiana, organizzati dall’Accademia del Cybo Agenzia Formativa, che ha una sede alla Filanda di Aulla e ha creato un programma di corsi interessanti di cui è partner l’Unione dei Comuni. In circa due mesi i partecipanti impareranno sicurezza e gestione del magazzino, software per la logistica e la distribuzione, tecniche di comunicazione e accoglienza, organizzazione aziendale e marketing. In pratica la formazione necessaria per lavorare nel settore della grande distribuzione.

Il progetto LU.N.E. – Liberi Uniti nella Formazione e nell’Empowerment, è rivolto ai giovani tra i 18 e i 34 anni che non studiano e non lavorano, offre un percorso completo per favorire il loro inserimento nel mondo del lavoro. Il progetto prevede un’indennità di frequenza di 3,50 euro all’ora, riconosciuta ai partecipanti. Si tratta di due percorsi formativi dedicati al territorio di 80 ore ciascuno, mirati a fornire competenze utili per scegliere consapevolmente il proprio percorso professionale. Il corso ‘Vocazione Lunigiana’ prevede: Horeca, dedicato a formazione in comunicazione, sicurezza, lingua inglese e organizzazione delle imprese ricettive, e Vocazione Lunigiana, sulla distribuzione commerciale che fornisce competenze in sicurezza, informatica applicata, comunicazione e organizzazione aziendale.

I partecipanti al primo corso saranno in grado di operare in modo professionale ed efficiente nell’ambito della ristorazione, con competenze relative alla distribuzione e somministrazione di pasti e bevande, all’accoglienza della clientela e alla gestione della qualità del servizio. Acquisiranno una conoscenza approfondita del comparto imprenditoriale, comprendendo funzionamento delle imprese del settore, dinamiche del mercato locale e tendenze socio-economiche, sviluppando la capacità di adattarsi alle esigenze aziendali e di contribuire al miglioramento dell’offerta e dei processi operativi.

Al termine del secondo percorso formativo, gli allievi saranno in grado di operare con competenza nell’ambito della logistica, gestione degli spazi vendita e approvvigionamenti. Sapranno organizzare il lavoro rispettando le norme di sicurezza e igiene, utilizzare attrezzature per il carico e la movimentazione delle merci e ottimizzare il posizionamento dei prodotti per evitare danni. Svilupperanno anche competenze di comunicazione efficace, interpersonale e digitale, adattandosi alle esigenze di clienti, fornitori e colleghi, inclusi utenti con necessità speciali.