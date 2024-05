Rissa e botte nel parco. I cittadini hanno paura

Di nuovo paura nelle strade di Avenza dopo la lite della scorsa notte tra due extracomunitari. A poche settimane dalla rissa avvenuta nei paraggi della stazione, si i è verificato un nuovo episodio di violenza. Stavolta l’alterco è avvenuto in Giovan Pietro, a pochi passi dal parco ‘Ragazzi del ‘44’, spesso metà di spaccio e di bivacchi, come dimostrato dall’arresto del pusher da parte dei carabinieri. Poco dopo il tramonto due uomini per futili motivi se le sono date di santa ragione seminando il panico tra i passanti. Immediata la telefonate alle forze dell’ordine intervenute poco dopo per sedare la lite. Sul posto sono intervenute una pattuglia della Guardia di finanza e un’ambulanza della Pubblica assistenza di Avenza con medico a bordo. I litiganti, una volta raggiunto il pronto soccorso del Noa, se la sono cavata con qualche escoriazione guaribile in qualche giorno e un paio di punti di sutura, ma questo nuovo episodio di violenza va ad alimentare i timori di residenti e commercianti, che in più occasioni hanno espresso le loro preoccupazioni anche alla stessa sindaca Serena Arrighi.

Sul caso della sicurezza ad Avenza è intervenuto anche il consigliere comunale della Lista Ferri, Filippo Mirabella, mentre è della scorsa settimana il giro di una delegazione della Lega nei luoghi ‘caldi’ di Avenza, con gli esponenti politici che hanno toccato in prima persona il degrado che regna nel centro storico di Avenza, con un giovane che alla vista della polizia ha cercato di fuggire. Una situazione che va avanti da anni e che sta mettendo a dura prova la pazienza dei residenti, troppo spesso testimoni di violenza gratuita per le strade del centro storico.