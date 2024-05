Rispetto e fair play, il ruolo fondamentale dell’arbitro di calcio

"L’arbitro di calcio: ruolo fondamentale per il rispetto delle regole, sicurezza e fair play" è stato il tema del periodico incontro organizzato dal Panathlon Club Pontremoli-Lunigiana che ha sottolineato, come sempre, i valori dello sport. Ospiti della serata e anche relatori Loris Pedroni e Francesco Cecchini, presidenti dell’Aia della Spezia e di Carrara. Il presidente Aldo Angelini ha ricordato come da sempre il Panathlon porti avanti il valore del fair-play. Alla serata, che ha visto l’ingresso del professor Geminiano Bertocchi come nuovo socio, hanno partecipato il vicegovernatore dell’Area VI Toscana del Panathlon Italia Gianfilippo Mastroviti , i rappresentanti delle scuole calcio Pontremolese, Mauro Bertacchini e Luca Lecchini, e della Villafranchese, Davide Liccia. Ospiti graditi anche il professor Furio Dioguardi (sitting volley Entella Chiavari) e Paolo Parodi, delegato alle Politiche sociali del Comune di Pontremoli. E’ toccato ai due arbitri raccontarsi. Cecchini, classe 1988, insegnante di scuola superiore, è entrato nell’Aia nel 2008 e tre anni dopo a far parte dell’organico regionale prima come arbitro poi come assistente; attualmente è osservatore. Dal gennaio 2021 è stato eletto presidente degli arbitri della nostra provincia. I due ospiti hanno spiegato la loro esperienza: c’è un gran bisogno di arbitri perché le partite sono sempre più numerose, ma occorrono preparati e competenti. Tra le curiosità si è parlato del ’cartellino verde’ per favorire una competizione sana e corretta. L’arbitro segnerà nel referto chi si è reso protagonista di episodi di fair-play che alla fine verrà premiato.