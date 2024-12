Riqualificazione del parco Padula: al via il restauro delle sculture ambientali

Al via la riqualificazione del parco delle Padula, il polmone verde a pochi passi dalla città. Si parte dalla pulitura delle sette opere site-specific installate in occasione della Biennale di scultura del 2002. In quell’anno il Comune in occasione della Biennale curata da Giuliano Gori fece realizzare una serie di sculture ambientali per il parco della Padula. Le opere da 22 anni sono continuamente esposte agli agenti atmosferici, che in tutto questo tempo hanno determinato il proliferare di muffe e incrostazioni sulle superfici marmoree, compromettendone la bellezza. Per questo e visto l’alto valore artistico del parco sculture l’amministrazione comunale ha deciso di effettuare un servizio di restauro e pulitura delle sculture ambientali. Se ne occuperà la ditta Luigi Pandolfo di via delle Pinete per una spesa totale di 23mila euro.

L’incarico è stato dato alla Pandolfo perché si tratta di un’azienda specializzata accreditata alla Soprintendenza di Lucca e Massa Carrara, l’unica con sede a Carrara. Nello specifico l’intervento consiste nella pulitura preliminare, a cui seguiranno il trattamento disinfestante con agenti biochimici, interventi di stuccature e mini stuccature e una protezione finale con idrorepellente. Le opere presenti nel parco sono ‘Crescita di Dani Karavan, un grande blocco di marmo con una violenta frattura nella quale è stato piantato un olivo, ‘Curved Wall’ di Sol Lewitt, muro curvilineo in piccoli cubi di marmo, ‘Omaggio a Jean-Jaques Rousseau di Ian Hamilton, il profilo di un grande calice disegnato dal ritaglio di due enormi lastre in marmo piantate nel terreno. E ancora: l’Uovo in marmo incastonato tra le rocce di Claudio Parmiggiani, ‘Hegel’s Owl’ di Robert Morris, la civetta nascosta in una casina di legno, mentre nella vecchia voliera dei Fabbricoti ci sono le ‘Ballerine’ di Luigi Mainolfi, sei sferoidi di marmo muniti di gambe tentacolari, e ‘Aspettiamo Visite’ di Mario Merz, un busto ed alcuni frammenti in marmo posti sui davanzali della villa.

"La decisione del settore cultura di mettere mano alla pulitura delle opere del parco ambientale della Padula segna un primo importante passo dell’amministrazione verso la riqualificazione del prestigioso Parco sculture, concepito nel 2002 da Giuliano Gori – spiega l’assessore alla Cultura Gea Dazzi –, e risponde all’intenzione di omaggiare la memoria del suo fondatore, insieme alla volontà di riprendere quel progetto e magari implementarlo, come abbiamo raccontato nel dossier Carrara capitale 2026".

Alessandra Poggi