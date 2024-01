Ripulita la stazione di Aulla. Pronto il masterplan per il rilancio dell’ex scalo

Ripulita l’area della vecchia stazione di Aulla. Ora il Comune punta alla rigenerazione urbana con la completa riqualificazione del sito. Nella giornata di lunedì, il video girato da un cittadino del Comune di Aulla e diffuso sui social mostrava il degrado della ex stazione ferroviaria di Aulla. Immediato il sopralluogo del vicesindaco Roberto Cipriani. La mattina successiva (ieri per chi legge) l’area è stata completamente ripulita. Da Palazzo fanno sapere che c’è sempre stata ampia considerazione delle segnalazioni dei cittadini e prontezza di risposte: e con ciò, si lascia intendere che per una puntuale collaborazione reciproca non servono i social. Tant’è che però, proprio quel video che mostrava "il lato nascosto" della ex stazione, con una corposa distesa di abiti usati e abbandonati lungo il marciapiede del vecchio binario uno, ha sortito un effetto immediato.

Adesso c’è attesa sugli interventi di riqualificazione urbanistica dell’intera area che, altrimenti, resta geograficamente esposta al degrado. "Il Masterplan sta procedendo speditamente – spiega il sindaco Roberto Valettini – soprattutto per quanto riguarda l’avvio dell’iter per la costruzione della casa di comunità di Asl in due lotti retrostanti la vecchia stazione". Nelle immediate vicinanze del passaggio a livello dismesso sulla Nazionale è prevista inoltre la realizzazione della rotatoria. Per quanto riguarda l’edificio della vecchia stazione, ci sono interlocuzioni continue con la guardia di finanza ed anche con il comando generale di Firenze per il trasferimento della sede della tenenza di Aulla.

"C’è un progetto condiviso di ristrutturazione della stazione - spiega Valettini - con relativa assunzione di mutuo da parte del Comune che verrebbe pagato dalla guardia di finanza come affitto: dunque una situazione economicamente vantaggiosa per l’ente comunale oltreché per la stessa Gdf". Un progetto che però è ancora allo stato embrionale ed il sindaco stesso conferma che non vi sia ancora nulla di certo, se non la volontà dell’amministrazione comunale aullese di mantenere la tenenza della Gdf ad Aulla, in quanto posizione baricentrica per tutta la Lunigiana. Nell’ottica della rigenerazione urbana di quella particolare area, Valettini annuncia inoltre: "Con l’assessorato regionale all’edilizia pubblica ed in collaborazione con il gestore Erp di Massa Carrara si sta procedendo alla variazione del progetto originario che prevedeva un numero di alloggi superiore al fabbisogno attuale che, pur sempre elevato, nel tempo è stato ridimensionato con le autonome sistemazioni". Si tratta di alloggi popolari che verranno completamente realizzati ex novo nella zona vicino ai vecchi passaggi a livello.

Michela Carlotti