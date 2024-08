Riparte ’Fino al cuore della rivolta’. Dibattiti e concerti con grandi ospiti

Prosegue al Museo audiovisivo della Resistenza alle Prade di Fosdinovo la XX edizione di ’Fino al cuore della rivolta’, una kermesse di dieci giorni ricchi di dibattiti, spettacoli, musica, teatro e socialità che è diventata il più importante festival nazionale dedicato alla Resistenza. ’Fino al cuore della rivolta’ è un titolo evocativo che nasce da una poesia dello scrittore Paolo Bertolani, in cui si parla di un bambino, figlio di una ‘staffetta’ partigiana, che lo attende a casa mentre lui è in missione. Ogni giornata è animata, alle 17, da dibattiti su temi di attualità e incontri sulla memoria storica. Alle 19.30 gastronomia con piatti tipici e sorprese culinarie. Alle 21 gli spettacoli e, a seguire, after show a chiusura delle serate. In occasione del ventennale grandi ospiti animano dibattiti e spettacoli: Neri Marcorè, Piotta, Cristiano Godano, Marta Cuscunà, Lucio Corsi, Andrea Rivera, Nani Rossi. E poi le conferme e alcuni grandi ritorni: Maurizio Maggiani, Moni Ovadia, Bobo Rondelli, Giancane, Lella Costa, Ginevra Di Marco, Skiantos, Tano d’Amico, Uliano Lucas, Angelo d’Orsi, Alessio Lega, Marco Rovelli, Jonathan Lazzini, Pupi di Surfaro, Yo Yo Mundi, Apice, David Riondino, Massimo Ferrante, Gianmaria Sìmon. E come sempre i dopo spettacoli con tanti gruppi emergenti: Onavi, Rosi Cibei Massafra, Risposta 42, Esse, Sally Bumps, Francesca Osso, E il Marchini, FivedotEight, Millelune, Simone Stagi, Alessandro Ragazzo, Rojablorec a cui si accompagna la rassegna teatrale dei minimonologhi con Asia Minniti, Alice Sanguinetti, Jonathan Lazzini.

Si riparte domani, alle 17.30, con il tema ’Comporre, lottare, insegnare. Giovanna Marini viva’, con Stefano Arrighetti (presidente dell’Istituto Ernesto de Martino), Alessio Lega (cantautore), Valter Colle (editore), Susanna Cerboni (Scuola Popolare di Musica di Testaccio) e Gualtiero Bertelli (cantautore). Alle 21 ’Noi insegniamo la vita, signore’ di e con Moni Ovadia (voce recitante), con Faisal Taher (voce, oud), Gabriella Compagnone (artista della sabbia. Alle 22 ’I giorni della lotta’ Alessio Lega canta Giovanna Marini, Paolo Pietrangeli, Ivan Della Mea. Special guest Gualtiero Bertelli. Nel dopo spettacolo Francesca Osso & Jonathan Lazzini in ’Fingers in bath’ con Lorenzo Cavucli (chitarra).

Sabato, alle 17, dibattito ’Convergere e insorgere! La Resistenza della Gkn’ con Valentina Baronti (addetta stampa del Collettivo di fabbrica Gkn e autrice della ’Fabbrica dei sogni’), Virginia Martini ( Blanca Teatro), alcuni rappresentanti del Collettivo di Fabbrica Gkn Luca Federici (Ri-Maflow). Coordina Claudia De Venuto (Anpi Peretola). Alle 18.30 ’Per una storia del lavoro nell’Italia contemporanea’ con Stefano Gallo (Ismed Cnr), Franco Bertolucci (Biblioteca Franco Serantini), Vanessa Martini (Filcams Cgil Pisa), Bruno Settis (Scuola Normale Superiore). Alle 21 ’Nonsense di me!’ di e forse con Andrea Rivera (voce e chitarra). Alle 22 Bobo Rondelli & Musica da Ripostiglio in ’Storie assurde’ con Luca Giacomelli (chitarra), Luca Pirozzi (chitarra), Raffaele Toninelli (contrabbasso), Emanuele Pellegrini (batteria). Alle 23 ’Let the good times roll’ con Luca Borghetti (voce, chitarra), Simone Mulattieri (chitarra), Alessandro Badiale (batteria), Marco Sanguinetti (basso), Alberto Pagano "Bibi" (chitarra); dopo spettacolo"Live in Trio" con Eil Marchini (chitarre e voce), Tiki Favela (basso), Samuele Aprile (batteria).