Rinascere nei borghi. Boom di residenti stranieri. Storico primato regionale

Al top in Toscana. Dalla classifica su Gate-away.com, portale specializzato nella vendita immobiliare internazionale, è risultato che attualmente, in Toscana, l’area preferita dagli stranieri per acquistare casa è la Lunigiana: supera nettamente il pur blasonato Chianti. In questo contesto, c’è Fivizzano al primo posto come luogo prescelto dagli stranieri per comprare case vacanza o per viverci stabilmente. "Una grande notizia – dice il sindaco Gianluigi Giannetti – che gratifica il costante impegno profuso in anni non solo dalla mia amministrazione ma anche da quelle che hanno sempre creduto nello sviluppo turistico-ricettivo del Comune".

Sui motivi per cui cittadini stranieri prediligano per acquistare immobili il territorio di Fivizzano, rispetto ad altre realtà della Lunigiana, abbiamo interpellato due esperti: uno in campo naturalistico, Almo Farina docente di Ecologia delle Complessità all’Università di Urbino, e il geometra Federico Cardellini, storico agente immobiliare, specializzato nella vendita di case agli stranieri. "E’ indubbio che la posizione geografica e la morfologia del territorio così vasto favoriscano Fivizzano – dice Farina – vi è innanzitutto un clima, o meglio un microclima ideale che definisco “mediterraneo-montano“. E tranne pochissime realtà, ovunque si vada non si è “dentro o sotto la montagna“. Le abbiamo sempre in vista noi le montagne , sempre di fronte. E’ una analisi antropologica la mia – aggiunge – che fa riemergere l’importanza dei nostri borghi fortificati, dove c’erano i “castellari“. Riaffiora infatti nell’istinto umano lo spirito ancestrale nel scegliere un luogo “dove non si è visti, ma dal quale si può vedere, osservare cosa accade intorno“. Inoltre, lo straniero predilige proprio genere di ambiente, prettamente rurale, dove l’antropizzazione e la presenza umana sono sempre più scarse. Il forestiero qui non ha bisogno di integrarsi, cambiare abitudini comportamentali: è come un pioniere d’altri tempi a contatto con una terra nuova, dove è lui a mettere i paletti, a tracciare i confini…".

"In questi ultimi anni sono nettamente in testa i clienti americani nel territorio, tallonati da tedeschi, inglesi e del Nord Europa – spiega Cardellini – Ma vengono ad acquistare case anche dalla Polonia, ex Cecoslovacchia e Paesi Baltici . Soprattutto i primi sono affascinati da Firenze, dai Medici; e l’aver scoperto che Fivizzano, a differenza di altri Comuni, è sempre stata sotto la dominazione di questa famiglia è garanzia di successo. Trovarsi a prendere un espresso davanti la fontana di Piazza Medicea, ammirare il Marzocco, simbolo di fedeltà a Firenze, o il terrazzo di Palazzo Cojari dove il Granduca si affacciava il mattino per l’alzabandiera quando veniva in visita a Fivizzano, è per gli americani esaltante. Indipendentemente dalla nazionalità, gli stranieri che qui acquistano casa apprezzano il fatto che il territorio sia compreso fra due Parchi: Apuane e Nazionale dell’Appennino. Molti mi ripetono che soggiornare, vivere qui, per loro è semplicemente “un sogno“".

Roberto Oligeri