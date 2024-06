Rinasce l’area verde. Il parco Puccinelli torna a splendere dopo la tempesta

I lavori al parco Puccinelli dopo due anni sono terminati e ora i cittadini potranno tornare a godere di questo importante spazio verde a Marina di Carrara. L’intervento è stato interamente finanziato dalla Fondazione Marmo per un totale complessivo di oltre 500mila euro. Il parco danneggiato dal fortunale dell’agosto 2022 dopo il restauro sarà aperto tutti i giorni dalle 9 alle 21. Nello specifico sono state ripiatumate altre alberature, rimodellata e messa in sicurezza la collinetta calpestatile, realizzate quattro aree gioco, un percorso fitness, e altre migliorie. Il progetto di restyling è stato firmato dall’architetto Roberta Menconi.

"Siamo felici di poter restituire Parco Puccinelli, uno dei più identitari, alla comunità – dice la presidente della Fondazione Marmo, Bernarda Franchi –. Durante i lavori abbiamo potuto usufruire della collaborazione e impegno dell’amministrazione e di Nausicaa. Ringraziamo inoltre l’architetto Roberta Menconi per il progetto e le ditte, tutte locali, che hanno lavorato al restyling, mettendo un impegno straordinario nell’effettuare le proprie operazioni nei tempi previsti e dimostrando anch’essi un attaccamento al parco e a quello che rappresenta per la comunità". "È una grande gioia per la città poter riaprire un luogo di incontro e di socializzazione come il parco Puccinelli – aggiunge la sindaca di Carrara Serena Arrighi – un’area verde che da sempre ha un posto importante nel cuore di tutti i marinelli e non solo. Questa estate i bambini ma anche le famiglie, i turisti e tutti i cittadini potranno godere di un parco bello, moderno e riqualificato, un piccolo gioiello che, quando sarà concluso anche il secondo lotto l’anno prossimo, sarà ancora più bello. Grazie in primis alla Fondazione Marmo che ha finanziato questo importante progetto e, non ultimi, a tutti i tecnici del Comune e di Nausicaa che ne hanno seguito, e ne seguiranno, i lavori".

Al suo interno sono conservate anche opere d’arte in marmo, di cui la più conosciuta, simbolica ed amata è l’opera dell’architetto Locatelli, donata dal committente Ugo Mazzucchelli e posata nel 1979, dedicata alla vittime civili del nazi-fascismo. L’opera è stata oggetto di attentato nel corso degli anni ’80 e volutamente lasciata deturpata in memoria dell’oltraggio subito.