Rilancio del Coc, in ’cassa’ 100mila euro

Arriva un investimento da 100mila euro per potenziare il Centro operativo comunale di Montignoso, che è stato realizzato nella nuova scuola primaria di Cinquale. L’opera ha ottenuto il finanziamento di 75mila euro della Regione Toscana e altri 25mila euro provengono dalle casse del municipio. Il progetto mira a potenziare la capacità di risposta a livello territoriale in caso di emergenza, in linea con le nuove direttive che prevedono il rafforzamento delle sale operative e un miglioramento del collegamento con i vari attori del sistema regionale di protezione civile. Il progetto prevede una serie di interventi strutturali e tecnologici, volti a garantire la continuità operativa del Coc anche in situazioni critiche. Tra i lavori principali l’installazione di una nuova rete informatica di connessione per garantire il funzionamento in caso di emergenza, alimentazione elettrica di emergenza con gruppo elettrogeno/Ups per garantire l’energia anche in caso di blackout. Saranno poi implementati ripetitori, stazioni base e radio mobili per una comunicazione affidabile e sarà anche installato un centralino telefonico Ip con capacità di trasferimento, conferenza e registrazione chiamate. Al Coc di Cinquale arriveranno poi nuove attrezzature informatiche e server di backup per garantire la continuità operativa e sistemi avanzati per migliorare la comunicazione durante le emergenze. "I lavori miglioreranno significativamente la prontezza e l’efficacia nella gestione delle emergenze, incrementando la capacità di coordinamento tra i vari attori della protezione civile. L’obiettivo finale è rendere Montignoso un modello di efficienza in situazioni critiche", sottolineano dal Comune. L’assessore Giulio Francesconi, che ha seguito il progetto con la dirigente Nadia Bellè e il comandante della polizia, Mazzino Martinelli, ha sottolineato l’importanza strategica di questo finanziamento: "Grazie a questo investimento, il Coc di Montignoso avrà tutte le carte in regola per diventare un punto di riferimento per la gestione delle emergenze non solo nel nostro comune, ma anche per l’intera costa che va da Carrara fino alla Versilia".

"La vicinanza con l’aeroporto – ha aggiunto Francesconi – è un ulteriore elemento di forza che potrebbe rendere il nostro centro operativo un hub fondamentale per la protezione civile locale. Investire nella protezione civile è fondamentale, soprattutto in un periodo in cui i cambiamenti climatici rendono il nostro territorio più vulnerabile. La capacità di rispondere rapidamente ed efficacemente alle emergenze sarà sempre più importante in futuro".