Riflettori sull’indennità di frequenza per i figli

Mercoledì prossimo, con inizio alle 17, all’Auditorium della parrocchia San Pio X in via Fratelli Rosselli a Massa, si terrà un incontro informativo interamente dedicato a genitori, insegnanti e a professionisti del settore educativo e sanitario. L’evento affronterà il delicato tema dell’indennità di frequenza, ovvero un sostegno economico fondamentale per bambini con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), disturbi del neurosviluppo e con altre necessità educative speciali.

L’incontro è organizzato dalla Fondazione Opera Pia San Filippo Neri e rientra nelle numerose iniziative che sono promosse dalla Fondazione per il sostegno allo studio dei bambini. In particolare, si inserisce nel più ampio quadro di attività volte a supportare le famiglie e i minori, tra cui le ’Giornate della salute’, un’importante iniziativa che offre visite mediche gratuite a chi ne ha bisogno. L’incontro vedrà la partecipazione di due esperte del settore: si tratta dell’avvocato Monica Bonati, dello studio Regia Lex, specializzata in diritto scolastico e tutela dei minori, e la dottoressa Anna Serra, psicologa e logopedista, esperta in disturbi del neurosviluppo e supporto ai bambini con dei bisogni educativi speciali.

L’indennità di frequenza rappresenta un aiuto essenziale per molte famiglie, ma spesso le procedure per ottenerla possono risultare piuttosto complesse e poco chiare. Durante l’incontro, le relatrici forniranno molte informazioni dettagliate sui requisiti, sulle modalità di richiesta e sui diritti delle famiglie, offrendo una serie di strumenti concreti per poter affrontare le difficoltà burocratiche. Inoltre, si parlerà di come ottenere una buona diagnosi e certificazione, elemento fondamentale per accedere ai servizi di supporto adeguati.

L’evento è aperto al pubblico – l’ingresso è libero fino ad esaurimento posti – e rappresenta un’importante occasione per acquisire maggiore consapevolezza su un tema di grande rilevanza sia sociale che educativa. Sarà possibile porre delle domande alle esperte e condividere esperienze con gli altri partecipanti. Per ulteriori informazioni, gli interessati possono contattare direttametnte la Fondazione Opera Pia San Filippo Neri chiamando il numero 335 7298363 oppure visitando il sito internet ufficiale www.operapiasanfilipponeri.it.