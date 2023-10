Riflettori sul mercato: "Nessun trasloco fino a dopo Natale. Ma proposte al vaglio"

Il mercato del martedì era già stato trasferito una volta sul viale Roma, era il 2011 e i banchi traslocarono alcuni anni per poter permettere al Comune di fare dei lavori per riqualificare le piazze. Anche in quell’occasione non mancarono le polemiche.

Che si ripropongono a distanza di anni di fronte alla – paventata – partenza degli ambulanti ancora una volta verso il viale Roma, destinazione al momento più gettonata. Ma destinata a non restare l’unica, visto che nelle prossime settimane saranno fatte proposte incrociate sia dal Comune che dagli ambulanti e le categorie. Molti degli esercenti puntano a un ’niet’ deciso, a restare dove sono. Altri invece non disdegnano e anzi vedono di buon occhio lo spostamento. "Ci sono delle riunioni in corso con le associazioni di categoria per definire la modifica del mercato settimanale – ha confermato il vicesindaco e assessore Andrea Cella, a margine del primo di questi incontri dedicato all’ipotesi di trasferimento – Il dialogo, iniziato a settembre, proseguirà anche nelle prossime settimane. Si tratta di un inizio di percorso che richiederà ancora un po’ di tempo. Di certo c’è che nei prossimi mesi non ci sarà lo spostamento dei banchi". Fino a dopo Natale, quindi, tutto resterà com’è e molto da scoprire resterà quindi nei prossimi summit.

"Le riunioni che ci sono finora state hanno toccato temi come il suolo pubblico, suggerimenti di migliorie da apportare, o i vari controlli sugli operatori – ha proseguito Cella – In particolare, gli ambulanti dell’area di piazza Aranci ci hanno chiesto di fare una riflessione, vista, a detta di alcuni, di perdita di appetibilità della zona". Quello degli incontri vis-a-vis è un percorso che si punta a rendere produttivo e costruttivo a tutto tondo.

"Il dialogo è stato aperto anche in vista di futuri abbellimenti del centro città, che ha intenzione di intraprendere l’amministrazione comunale – conclude il vicesindaco – Anche sull’ipotesi di viale Roma, non c’è ancora una decisione definitiva, ma un dialogo con gli ambulanti, spunto che rimane sul tavolo, che però dovrà essere condiviso con gli stessi operatori".

Irene Carlotta Cicora