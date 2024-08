Riflettori sui viticoltori ‘eroici’. Il Bancarel’Vino mette in vetrina la qualità, il valore e l’identità

Puccini ha saputo far parlare il vino attraverso le note, le parole e il canto, musicandolo come esempio di allegria. Ecco perché dopo il brindisi che ha lanciato la 41ª edizione del Bancarel’Vino, tenuto a battesimo dalla vicepresidente della Regione Toscana Stefania Saccardi, l’incipit della kermesse ha fatto ricorso al concerto dei giovani musicisti e cantanti del Conservatorio della Spezia in omaggio al centesimo anniversario della morte di Puccini che hanno interpretato sul sagrato della chiesa alcune delle più famose arie del Maestro. La musica lirica ha fatto da mossiere ad un evento che, dopo gli applausi e le congratulazioni per la bravura dei giovani cantanti ha aperto gli stand delle degustazioni con vini davvero eccellenti.

"Ogni anno vedo questa manifestazione migliorare, integrarsi con un sempre maggiore numero di aziende - ha detto Saccardi – è la testimonianza che questo territorio è ricchissimo di valori, in particolare la viticoltura un ambito in cui la regione ha fatto scelte importanti per l’agricoltura biologica. Nonostante tutte le difficoltà questa agricoltura eroica cresce e investe sulla qualità. Ed è questo l’obiettivo: lavorare sempre di più sul valore e sull’identità". Anche il sindaco Claudio Novoa ha sottolineato l’impegno dei viticoltori locali a mostrare la diversità dei vini della Lunigiana storica: "La perseveranza, credere nella qualità e nell’eccellenza, ascoltare e mettersi in gioco sta portando i suoi frutti. Sento che siamo sulla via giusta". In prima fila c’era anche la presidente della Coldiretti provinciale Francesca Ferrari. "La squadra Coldiretti di Massa Carrara è orgogliosa di tutto questo – commenta – sia per il territorio che lo merita, sia per le nostre aziende che hanno una preziosa occasione di raccontarsi e farsi apprezzare".

A fare da cornice all’intervento della autorità c’erano i sindaci Annalisa Folloni (Filattiera), Antonio Moriconi (Fosdinovo), Giovanni Guastalli (Bagnone), i vice sindaci di Tresana Alessandro Vannini e la pontremolese Clara Cavellini assieme al consigliere Antonio Borgna di Zeri. Oggi gran finale con il verdetto dei Premi Bancarel’Vino: in gara bottiglie della Doc Colli di Luni, Candia dei Colli Apuani, Igt Val di Magna, Toscana, Costa Toscana. I vini migliori di 32 cantine che hanno portano al contest 48 vini bianchi, 37 vini rossi e 6 bollicine. Una giuria composta tra sommelier, giornalisti ed enologi, guidati dal direttore del premio Marco Bellentani ha giudicato le diverse categorie.

Oggi di rilievo la presenza alle 18 della direttrice del Qn-La Nazione Agnese Pini che parlerà di temi di stretta attualità e interagirà con il pubblico. Tra gli eventi “Il vino dei navigatori toscani”, un omaggio a Giovanni da Verrazzano per la celebrazione del 500° anniversario della scoperta di New York, e un ricordo del nobile navigatore Alessandro Malaspina che nacque a Mulazzo 270 anni fa. Un brindisi sarà offerto, dal sindaco di Greve in Chianti Paolo Sottani, dalla direttrice dell’Archivio Museo Malaspina Francesca Guastalli e dal sindaco Claudio Novoa.

Natalino Benacci