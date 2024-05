Riflettori sui borghi medievali. Mangiawalking di primavera per scoprire bellezze nascoste

Ritorna domani la Mangiawalking della Primavera, camminata di 17 chilometri ad anello che percorre antichi sentieri, tra boschi, castagneti e uliveti e attraversa piccoli borghi medievali. Occasione da non perdere per scoprire angoli sconosciuti della Lunigiana e della Garfagnana e per visitare antiche chiese e conventi attraversando i borghi medievali di Pieve San Lorenzo, Argigliano, Codiponte, Luscignano e Casola in Lunigiana.

La manifestazione ha preso il via nel 2016 grazie a un gruppo di praticanti del Nordic Walking e dalla Pro Loco locale ed e’ stata ben accolta da camminatori locali e delle province limitrofe. I volontari della Pro Loco e delle associazioni locali hanno così riscoperto e reso praticabili antichi sentieri rurali e strade intercomunali in pietra, una volta percorse dagli abitanti dei piccoli borghi per recarsi nel capoluogo.

Non solo natura e paesaggi mozzafiato, ma anche passeggiata gastronomica per gustare buon cibo a chilometro zero, tra cui la Marocca di Casola, antico pane di farina di castagna oggi presidio Slow food e ottimo vino locale. L’appuntamento è domenica, in piazza della Torre di Casola, da dove si partirà a intervalli di quindici minuti dalle 8.30 alle 10.30 in gruppi accompagnati dai volontari della Pro Loco. La manifestazione, rigorosamente Plastic free, viene svolta in collaborazione con il Comune di Casola, il Comune di Minucciano, l’Unione dei Comuni Montani della Lunigiana e con la partecipazione delle associazioni locali di Legambiente e dell’Avis di Casola. Per informazioni e iscrizioni: www.mangiawalkingcasola.it, pagina FB: Mangiawalking-Casola in Lunigiana, email: [email protected].