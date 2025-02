Riflessi di luce, Artemisia premia l’arte senza barriere e per l’inclusione

Inaugurata la mostra ’Riflessi di luce: arte senza barriere’, promossa dall’associazione Artemisia di via Santa Maria con il partenariato dell’associazione ’Insieme’ e il patrocinio della Regione Toscana. Si tratta di una collettiva volta a creare spazi d’incontro, dialogo e coesione attraverso l’arte che ha come obiettivo l’inclusione di persone provenienti da diverse realtà culturali, etniche e sociali, utilizzando l’espressione artistica come strumento di integrazione e di dialogo interculturale. Maria Pina Cirillo ha curato la prolusione, ricordando il valore dell’arte. Nell’occasione sono stati assegnati riconoscimenti agli artisti che hanno partecipato all’ottava edizione della mostra ’La tombola napoletana in arte’ a Salerno, organizzata dall’associazione Thule, a cui hanno aderito ben 180 artisti, tra cui partecipanti dell’associazione Artemisia. Alessandra Puntoni si è classificata al secondo posto; premio della ’Napoletanità’ a Gianluca Della Tommasina, attestati di partecipazione per Elisabetta Agresti, Graziella Reale, Daniela Bertani, Donatella Gabrielli , Arturo Cappè, Fatma Balat e Mara Valsega. La collettiva ’Riflessi di luce’ è visitabile fino al 15 febbraio ed espongono: Adriano Fera, Marco Caroccia, Angelo D’Auria, Luca Cerra, Marco Fusé, Aurora Giacchero, Daniela Spaggiari, Manlio Pontelli, Mara Valsega, Graziella Reale, Pietro Bertonelli, Sara Chiara Strenta, Alessandra Puntoni, Donatella Gabrielli, Marcello Mark Nesti, Barbara Peracchi, Marcella Cardone, Chiara Morigoni, Ombretta Marchi, Luciana Bertaccini, Daniela Bertani, Marco Betti. La collettiva si chiuderà sabato 15 febbraio con l’evento ’I poeti dell’amore" promosso dall’associazione ’Insieme’ con la partecipazione dei Poeti della Luce. La mostra ha il patrocinio della Regione, Cesvot, Provincia, Comune, associazione ’Insieme’, Museo Ugo Guidi e Sonoria.

A. M. Fru.