Carrara, rifiuti caos: cassonetti stracolmi e multe a raffica

I cassonetti sempre stracolmi

Carrara, 7 febbraio 2023 - ​L’isola di cortesia della sede di Nausicaa presa di mira dai cittadini che non fanno la differenziata. Questa l’unica spiegazione secondo la direttrice Lucia Venuti: "I bidoni li svuotiamo quattro volte al giorno" ha detto. E così fioccano le multe, che sono già un centinaio e pure salate: 170,20 euro. Gabriele Michetti residente a Bonascola ne ha prese nove e per questo si è già rivolto al giudice di pace. Michetti lamenta di non sapere dove buttare l’immondizia: "È una cosa scandalosa – racconta – i bidoni sono sempre stracolmi e un cittadino non sa come fare. Sono giorni che fotografo l situazione di viale Zaccagna: sono sempre zeppi. A me hanno fatto una raffica di multe perché nei bidoni non c’era più posto e ho lasciato i sacchetti per terra. Pago la tassa sulla spazzatura e ho diritto a buttarla via".

Una situazione critica che la direttrice di Nausicaa attribuisce all’inciviltà di molti cittadini: "Non fanno che arrivare macchine a scaricare sacchi neri – dice – noi l’isola di cortesia la puliamo quattro volte al giorno, ma è un continuo. Bisognerebbe che venissero a fare dei controlli per vedere cosa c’è nei sacchi mentre li scaricano. L’isola di cortesia non è una zona ‘liberi tutti’, serve in caso di necessità come per esempio se fai una cena per venti persone e hai necessità di smaltire una grande quantità di rifiuti, o se vai in vacanza due giorni prima che raccolgano la plastica e allora la porti qui. Altrimenti i rifiuti vanno conferiti secondo il metodo porta a porta. Penso che tutti quelli che portano i sacchi neri nell’isola di cortesia non abbiano voglia di fare la differenziata".

Pensiero che ribadisce anche l’assessore alle Partecipate Carlo Orlandi, "Le isole ecologiche di viale Zaccagna vengono svuotate più volte durante il giorno – dice – e comunque ogni volta che ce n’è bisogno. È però bene ricordare che queste sono isole di cortesia, che dovrebbero quindi essere utilizzate solo in casi di emergenza, non come alternativa al servizio di raccolta differenziata e alla Ricicleria di via Bernieri. In viale Zaccagna, come in tutto il resto del territorio comunale, è vietato abbandonare rifiuti fuori dalle isole ecologiche e chi lo fa viene sanzionato".

Insomma abbandonare i rifiuti fuori dei cassonetti è un reato, e come tale viene sanzionato con una multa salata. Ad incastrare quei cittadini che hanno abbandonato e abbandonano i rifiuti in viale Zaccagna ci pensa il sistema di videosorveglianza di Nausicaa.