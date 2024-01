Rievocazioni storiche:. I contributi

E’ stato pubblicato dalla Regione Toscana il bando per le Rievocazioni storiche. Il persidente Eugenio Giani ha presentato il bando per il “Sostegno alle manifestazioni di rievocazione storica”, che la Regione Toscana finanzia anche per il 2024, con complessivi 500 mila euro. La presentazione a Palazzo Strozzi Sacrati con il governatore e il dirigente del settore Cultura-Rievocazioni storiche Leonardo Massimo Brogelli. "Crediamo nel sostegno economico che rinnoviamo ogni anno alle attività di rievocazione storica - ha detto Giani - Come Regione siamo orgogliosi di questo contributo: queste iniziative organizzate dai Comuni e dalle associazioni rendono vivi i nostri borghi e i paesi".