"Ridateci le isole ecologiche per i rifiuti"

"A Pariana si è creata una situazione dove, giornalmente, arrivano da tre a cinque operatori Asmiu a piedi, più uno che guida l’Ape e, a volte, anche il camion grande: dai cinque ai sette operatori, per ritirare dai 30 ai 50 sacchetti: ma quanto ci viene a costare?". Una domanda, quasi retorica, che pongono alcuni cittadini di San Carlo e Pariana che contestano la scelta di Asmiu, avallata dall’amministrazione comunale, di attivare la raccolta dei rifiuti porta a porta in queste frazioni montane. Una scelta che sarebbe sbagliata, secondo gli abitanti, sia per il metodo con cui è stata decisa sia per l’efficacia della stessa in termini operativi e, soprattutto, di costi. Insomma, per loro il gioco non vale la candela. Per quanto riguarda il metodo, gli abitanti evidenziano che in passato il ‘porta a porta sarebbe stato escluso proprio per i costi proibitivi con Asmiu che avrebbe optato per l’installazione di isole ecologiche "lungo via dei Colli e via Tombara, dove gli abitanti della montagna potevano depositare i sacchi della spazzatura, debitamente differenziati. Anche questa amministrazione Asmiu, fino al mese di settembre, aveva fatto articoli sui giornali in cui si dichiarava favorevole alle isole, visti gli alti costi di gestione del porta a porta".

Cosa è successo poi? Secondo gli abitanti la linea sarebbe stata cambiata sotto la spinta di un consigliere comunale di maggioranza "ignorando il parere degli abitanti locali, che più di una volta lo hanno invitato a desistere dai suoi propositi". Il risultato sarebbe quindi un disastro: "La metà delle famiglie ha ritirato i mastelli, quelle che effettivamente utilizzano il porta a porta sono una infinita minoranza e i mastelli vengono usati per raccogliere pomodori, cachi e verdura varia. Come risultato di questa situazione, abbiamo il degrado quotidiano di via Dei Colli, dovuto alla maleducazione delle persone, con sacchi di spazzatura vista mare abbandonati lungo tutta la strada" concludono gli abitanti che chiedono al sindaco di intervenire affinché siano realizzate "nelle zone di Tombara, San Carlo e Pariana, le isole ecologiche che, fin dallo scorso anno, avevamo chiesto a questo consigliere che venissero installate".