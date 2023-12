"Ridateci la nostra acqua delle fontane"

Quelle fontanelle che un tempo donavano acqua buona e gratis a tutti i massesi, e non solo, sono chiuse ormai da circa 10 anni. Nel frattempo si sono avvicendate tre amministrazioni comunali e altrettanti Cda di Evam ma nulla è cambiato. Uno stallo che il Movimento 5 Stelle ha voluto denunciare con un social flash mob davanti alla fontana di fronte allo stabilimento Evam. La manifestazione ha seguito le preoccupazioni della consigliera del Polo Progressista, Daniela Bennati, e ha messo in luce una critica diretta al sindaco Persiani per la sua gestione della situazione. I partecipanti al flash mob hanno espresso la loro delusione e frustrazione per la mancata risoluzione di un problema tanto essenziale, nonostante le ripetute richieste di chiarimenti e azioni concrete.

L’evento ha sottolineato l’importanza di una gestione trasparente e responsabile delle risorse pubbliche, e la necessità di azioni immediate da parte del sindaco Persiani e del Comune per riaprire le fontanelle e garantire la sicurezza e la conformità dell’acqua fornita agli standard di salute pubblica. "Le fontanelle rientrano nella tradizione massese di approvvigionamento dell’acqua e riducono la quantità delle bottiglie di plastica prodotta dal territorio – sottolinea il partito -. Il sostegno dei cittadini presenti al flash mob ha dimostrato la forte richiesta di cambiamento. Il Movimento di MAssa Massa continuerà a monitorare attentamente la situazione e a esercitare pressione affinché i diritti fondamentali dei cittadini vengano rispettati".