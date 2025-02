Riconoscimento al Consorzio di Bonifica. Certificazione per la parità di genere

Nuovo importante riconoscimento per il Consorzio 1 Toscana Nord. L’ente di bonifica aggiunge alle sue numerose certificazioni su qualità, ambiente, salute e sicurezza sul lavoro e la recente Emas, anche quella relativa alla parità di genere. Si è infatti positivamente concluso l’audit con l’ente di certificazione Certiquality e a breve sarà rilasciato il relativo attestato. "Il Consorzio – afferma il presidente Dino Sodini – ha deciso di adottare un Sistema di gestione per la parità di genere conforme alla UNI/PdR125:2022, quale valido strumento per perseguire la parità e le pari opportunità in relazione alla presenza e alla crescita professionale delle donne, valorizzando una cultura inclusiva e l’attivazione di processi in grado di sviluppare i processi di emancipazione, responsabilizzazione e autodeterminazione femminile".

Fra gli obiettivi l’aumento della partecipazione delle donne al mercato del lavoro, riduzione del divario retributivo e pensionistico, promozione della parità tra uomo e donna nel processo decisionale, contrasto agli stereotipi, alla violenza di genere, protezione e sostegno alle vittime. Per la gestione del sistema Sodini ha nominato un apposito Comitato guida, "che riferirà sugli andamenti delle politiche per la parità di genere al presidente e all’assemblea". E’ composto dal direttore generale Nicola Ghimenti, dal dirigente amministrativo e responsabile del sistema qualità Maurizio Perna, dalla responsabile del servizio di prevenzione e protezione Katiuscia Filippeschi, dalla responsabile del settore legale Diana Tazzini, che svolge al di fuori del lavoro anche il ruolo di consigliera di parità per la Provincia di Massa Carrara.