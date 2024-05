Ricette a tema, 18 studenti-chef in concorso

Diciotto studenti in gara per vincere la nona edizione del premio dell’Accademia Italiana della cucina, delegazione della Lunigiana. Stamani i ragazzi dell’alberghiero Pacinotti-Belmesseri di Bagnone si impegneranno nella prova pratica: hanno inventato le loro ricette seguendo un tema assegnato e oggi le cucineranno e le presenteranno, per ricevere poi il voto dalla commissione che dovrà assaggiare i piatti. Il premio è riservato agli allievi provenienti dall’indirizzo alberghiero, classe quarta enogastronomia, sezione cucina, per premiare gli studenti, futuri interpreti delle tradizioni enogastronomiche locali, che si sono maggiormente distinti nel loro corso di studi.

Il tema di quest’anno è “I fagioli, i ceci e gli altri legumi (piselli, fagiolini, fave e lenticchie) nella cucina della tradizione regionale“. I 18 allievi guidati dal docente Alessandro Bandoni partecipano in nove coppie al concorso. Dovranno preparare un ricetta, precedentemente presentata e poi dovranno illustrarla alla giuria che deciderà i migliori in base a diversi criteri di valutazione come la complessità del piatto, la presentazione estetica del piatto, l’esposizione della ricetta, della sua origine storica, delle eventuali varianti introdotte nel tempo per renderla più adatta allo stile alimentare attuale e la valutazione nutrizionale, l’armonia del sapore, originalità, creatività e fantasia. Alle tre coppie finalisti del concorso saranno attribuite, al termine della prova pratica, i premi elargiti dall’Accademia Italiana della Cucina, delegazione della Lunigiana: un orologio da polso con logo AIC a ogni allievo della coppia prima classificata, una copia del ricettario ‘La tradizione a tavola - 3000 ricette dei paesi d’Italia’ e una chiavetta USB con logo AIC a ogni allievo della coppia seconda classificata e infine un piatto d’argento con logo AIC a ogni allievo della coppia terza classificata.

M.L.