Ricercato in Europa per rapine Lavorava in un cantiere edile

Si era rifugiato in un piccolo paese della provincia di Lucca e ne usciva solo per arrivare a Massa, nel cantiere dove aveva trovato lavoro. Ma lo hanno “stanato” l’altro pomeriggio i carabinieri del nucleo investigativo di Lucca. E’ finito così in manette un uomo di nazionalità moldava sul quale pendeva un mandato di cattura europeo emesso dal suo Stato di origine. L’uomo era ricercato da tempo in tutta Europa per rispondere dei reati di rapina, lesioni personali e guida in stato di ebbrezza. Era sparito dalla Moldavia e si era nascosto nel tranquillo paesino lucchese dove lo hanno rintracciato i carabinieri grazie alle indagini svolte in collaborazione con il Servizio di Cooperazione Internazionale. Il ricercato aveva trovato rifugio in una casa senza un regolare contratto d’affitto e limitava i suoi spostamenti a quelli per andare al lavoro nel cantiere della provincia di Massa. A fine operazione, l’uomo è stato portato in carcere a Lucca.