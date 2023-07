"Riaprite la strada davanti all’ex Torino"

Il cantiere all’ex colonia Torino non crea disagi solo agli operatori turistici per la chiusura della strada ma anche le persone diversamente abili che frequentano il centro riabilitativo Don Gnocchi. "Siamo in piena stagione turistica – intervengono i consiglieri comunali Daniele Tarantino, Giovanna Santi e Dina Dell’Ertole – e tanta gente si muove e raggiunge il nostro litorale, soprattutto nei mesi di luglio e agosto. Quel tratto di lungomare è molto ambito dai turisti che si riversano nei campeggi e nelle seconde case della zona, dalla Partaccia a Bondano. E non è decoroso far trovare loro una situazione simile. Così come non è decoroso e rispettoso penalizzare gli ospiti del centro riabilitativo che, numerosi, arrivando da varie località d’Italia, durante l’estate frequentano la struttura per effettuare le terapie riabilitative e godersi un po’ di mare. Uscendo dal centro, l’unica alternativa è raggiungere il mare, non possono certo spostarsi con le carrozzine nel trafficatissimo viale delle Pinete". ) consiglieri invitano quindi il sindaco ad accelerare il restringimento del cantiere e la riapertura almeno una parte della corsia ripristinando il passaggio veicolare".