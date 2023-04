Riapre l’Orto botanico L’incanto di Pian della Fioba

Temperature miti e cielo terso: è tempo di tornare in montagna e in particolare a Pian della Fioba dove a Pasqua riapre al pubblico l’Orto Botanico delle Alpi Apuane gestito dall’associazione culturale Aquilegia. L’Orto Botanico sarà aperto nei fine settimana e nei ponti festivi con orario 9.30-13 e 15-19. Poi da venerdì 2 giugno a domenica 10 settembre, sarà aperto tutti i giorni. Le visite guidate all’ Orto Botanico si svolgono lungo un sentiero di montagna escursionistico lungo il quale è possibile ammirare molte tra le specie endemiche esclusive di queste montagne. Una volta giunti in vetta il panorama spazia dalle montagne circostanti fino al mare, con una visuale privilegiata che rende l’idea di quanto complesso sia il mosaico di ambienti e paesaggi che caratterizza il territorio apuano. "Nel corso dell’inverno e in questo inizio di primavera abbiamo lavorato per farci trovare pronti in vista della riapertura stagionale 2023 – sottolinea il presidente di Aquilegia, Andrea Ribolini – sia con le manutenzioni lungo i percorsi di visita, sia per quel che riguarda la gestione dei settori e delle collezioni vegetali che l’Orto Botanico custodisce". Una riapertura carica di speranza e fiducia per il futuro anche se fino a oggi non si è completato l’accordo interistituzionale con Parco delle Alpi Apuane e Università di Pisa per una gestione dell’orto più chiara e di lunga prospettiva anche sotto il profilo scientifico. La bozza c’è da mesi ormai ma manca una firma ufficiale. "Pur nell’incertezza di un accordo di gestione che tarda a essere definitivamente approvato e che vede coinvolti oltre al Comune di Massa (ente proprietario), Aquilegia, Parco Apuane e Università di Pisa – conclude Ribolini – riapriamo sia per rispetto dei visitatori sia per accogliere le scolaresche che a partire da dopo Pasqua si faranno accompagnare da noi alla scoperta della natura e dei paesaggi delle Alpi Apuane. Poi ci sono altre novità che ci riguardano ma le sveleremo un po’ per volta". Per informazioni sull’ Orto Botanico contattare l’Associazione Aquilegia al numero 348 8809255 o scrivere all’indirizzo di posta elettronica [email protected]