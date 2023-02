Riapre il ’Giardino incantato’

Giornate d’ inverno dentro i colori delle spettacolari fioriture delle camelie: riapre al pubblico per la terza mostra con visita guidata, lo storico ’Giardino Incantato’ situato nel soleggiato versante tra Capaccola e Santa Lucia. Il luogo ha già avuto modo di essere apprezzato da molti cittadini massesi che hanno avuto occasione di visitarlo nel corso delle edizioni precedenti, ben accolti dalla famiglia Lorenzetti, desiderosa di condividere questa bellezza con visitatori e appassionati. L’occasione si ripresenta in questo weekend quando il meraviglioso giardino torna a riaprire i suoi cancelli presentandosi ancora più ricco di varietà e di colori, impreziosendo questa collezione in continua evoluzione. Negli ultimi anni infatti sono stati piantati nuovi esemplari di camelia arrivando a oltre 450 varietà con più di 50 specie diverse: le Japoniche, con circa 170 varietà, colorano i mesi invernali fino alla primavera mentre le changii e i suoi innumerevoli ibridi portano la fioritura fino ai mesi estivi. Inoltre lungo il percorso tra gli splendidi colori delle camelie si potranno apprezzare sculture marmoree originali dell’ingegner Franco Lorenzetti, che renderanno il luogo ancora più magico. La famiglia Lorenzetti, che dal 1965 ha cura di questo giardino, ha il piacere di aprirlo e di invitare i concittadini a conoscerlo. Il luogo è motivo di visita di numerosi appassionati e studiosi italiani ed esteri, che già hanno potuto apprezzarne la meraviglia.

Domani e domenica, quindi, si potrà visitare questo giardino che sarà aperto al pubblico. L’ingresso è libero ma è obbligatoria la prenotazione al numero 333 2314619, in quanto saranno organizzati gruppi suddivisi in sei turni distribuiti nell’arco della giornata. L’associazione Borgo del Ponte-Santa Lucia-Capaccola ringrazia pubblicamente la famiglia Lorenzetti per la passione e la disponibilità che permettono di valorizzare ulteriormente le ricchezze e i segreti dei nostri borghi.

A. M. Fru.