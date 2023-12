Riacceso per le festività natalizie l’antico presepe artistico meccanico di Pallerone

Le statuine che si muovono, il giorno che lascia spazio alla notte e poi la nascita di Gesù Bambino. L’8 dicembre si è tenuta la cerimonia ufficiale di apertura del Presepe Artistico Meccanico di Pallerone. Presenti il nuovo parroco di Pallerone don Jarek Sienkowski, i membri del Comitato permanente che cura il funzionamento e la manutenzione del presepe e, per l’amministrazione comunale di Aulla, il sindaco Roberto Valettini, il vice Roberto Cipriani, i consiglieri Silvia Amorfini e Andrea Caponi. Don Jarek e il sindaco Roberto Valettini hanno azionato il pulsante per l’avvio del primo movimento della stagione natalizia. Si è poi concordato di proseguire il cammino, già avviato lo scorso anno da don Francesco Sordi, per ufficializzare il gemellaggio con il famoso Presepe vivente di Greccio, a Rieti, voluto da San Francesco d’Assisi per la prima volta nella notte di Natale del 1223. L’orario di apertura, fino al 6 gennaio: nei feriali al mattino su appuntamento fino a mezzogiorno e il pomeriggio dalle 14 alle 19; nei festivi ore 9-11 e 14-19.30. Per appuntamenti e visite guidate (gratuite) telefonare a 3472341542 o 3397539249.