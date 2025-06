Reunion delle vecchie glorie della Massese: un tuffo nel passato tra ricordi e sport

Un salutare tuffo nel passato. E’ quello che ormai ogni anno, da 12° edizioni a questa parte, la nostra città compie attraverso la reunion di vecchie glorie della Massese. La rimpatriata è perfettamente riuscita anche questa volta con tanti volti conosciuti del mondo bianconero che hanno passato una giornata intera a Massa, tra momenti di ricordo per chi non c’è più ma anche di spensieratezza e divertimento.

La mattina c’è stato il doveroso saluto al direttore sportivo Nino Vita, al presidente Fausto Manfredi e al grande tifoso Luigi Tasciotti con la consegna di un fiore sulle tombe. Un pensiero virtuale è andato anche al tecnico Giuliano Zoratti, anche lui scomparso, e a Mauro Balloni. La comitiva si è ritrovata ospite per un aperitivo da Pierpaolo Lenzetti e poi a pranzo al ristorante Ippopotamus di Marina di Massa, dall’amico Luigi Francini.

E’ stata effettuata anche una sosta per una foto sulla via intitolata a Paolo Rossi per la quale il gruppo degli ’Ex Massese Forever’ è stato uno dei primi a contribuire. Nel pomeriggio tutti al campo sportivo di Remola, grazie all’ospitalità del presidente del San Vitale Candia Danilo Lorieri, dove alcuni coraggiosi hanno sfidato l’età e la calura per cimentarsi in una partitella con indosso le maglie ufficiali prestate dall’US Massese 1919. Immancabile il gol del bomber Murgita ma è stato bello rivedere tanti protagonisti del passato in campo e fuori come Tito Corsi, Amedeo De Fanti, Fabio Angelotti, Stefano Carnesecca, Mauro De Angelis, Marco Puppi, Maurizio Bertocchi, Marco Taffi, Lorenzo Fabiani, Alberto Lorieri, Mirko Gnetti, Renzo Redomi, Davide Lorenzetti, Roberto Aliboni, Massimo Montanari, Stefano Mariani, Alessandro Costa, Pietro Turrà, Massimiliano Bongiorni, Gampiero Menconi, Davide Del Nero, Fabrizio Bresciani, Paolo Fusco e Giuseppe Carillo. Erano presenti il massaggiatore Giovanni Grassi ed i mister Pier Giuseppe Mosti ed Alberto Lazzerini.

Hanno presenziato Luana, moglie del presidente Manfredi, e Mila e Veronica, rispettivamente moglie e figlia di Vita. Ottima, come di consueto, l’organizzazione di Stefano Menconi e del ’pibe’ Mauro De Angelis che 12 anni fa hanno avuto questa idea e la capacità di metterla in piedi anche grazie al sostegno ogni anno di tanti collaboratori e quest’anno col contributo anche dei Veterani Dello Sport.

Gianluca Bondielli