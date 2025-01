Rete turistica dei castelli. Italia nostra contesta l’esclusione del Comune

"L’isolamento di Carrara nella rete dei castelli" viene contestato anche da Italia Nostra che da anni si batte per la tutela e il recupero del castello di Moneta. ’La Sezione apuo-lunense di Italia Nostra ricorda l’impegno, con la Pro Loco di Fossola e l’associazione Salviamo il Castello di Moneta, nella salvaguardia del castello di Moneta, dal 1997 di proprietà del Comune. "La nostra associazione – scrive il presidente Piero Donati –, mentre prende atto del fatto che il Comune ha conferito ad un professionista l’incarico di aggiornare il vecchio progetto, è preoccupata dell’assenza di Carrara fra gli enti che hanno sottoscritto alla Spezia il progetto Limes, che ha ricevuto dal ministero del Turismo un contributo di 203mila euro. E’ proprio il caso di dire che gli assenti hanno sempre torto. Fra le prese di posizione di questi giorni spicca per i toni imbarazzati quella dell’assessore al Turismo che non esclude la possibilità di un ingresso tardivo di Carrara nel progetto. Meglio tardi che mai. Lo splendido isolamento non giova a nessuno e certi treni non passano due volte; Carrara ha già commesso l’errore di uscire, col pretesto di risparmiare una piccola somma, dall’Istituto di Valorizzazione dei Castelli. Ci aspettiamo che non ne commetta altri".

Intanto sulla questione torna il consigliere di opposizione Simone Caffaz che replica all’assessore Lara Benfatto definendo la risposta sulla mancata partecipazione al progetto Limes "irricevibile, infelice e confusa". "L’amministrazione Arrighi, che non ha mai avuto interesse a partecipare a questa area vasta, tirata dentro dall’onorevole di Fratelli d’Italia Alessandro Amorese, lo scorso aprile aveva aderito, obtorto collo, al protocollo d’intesa per la promozione turistica di Ala (Area vasta Ligure Apuana) con tanto di foto di gruppo dove, Arrighi si era sacrificata per il bene della cultura turistica e aveva superato l’astio politico contro la destra. Chiedo perché Carrara non aveva deciso di entrare nel progetto Limes. Ne aveva l’opportunità e quindi che scusa è dichiarare che, per quanto riguarda il progetto Limes che è stato presentato pochi giorni fa, al momento il Comune di Carrara, non figura ancora tra i soggetti aderenti? Non solo non figura, ma ormai ha perso il treno".