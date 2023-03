Rete elettrica Il maxi piano tocca Avenza

Il Piano di sviluppo 2023 della rete elettrica nazionale prevede impegni miliardari per i prossimi 10 anni. Lo rende noto la società Terna che ha anche pianificato cinque nuove dorsali elettriche, funzionali all’integrazione di capacità rinnovabile. Tra queste, la Hvdc Milano-Montalto. L’opera servirà per bilanciare i transiti tra il Lazio e la Toscana e trasferire in sicurezza il surplus di energia del centro verso il nord Italia, caratterizzato da una maggiore domanda di energia. L’elettrodotto collegherà il Lazio alla Lombardia tramite una dorsale di oltre 400 km, e comprenderà un tratto marino da Montalto (Viterbo) ad Avenza (Massa Carrara), l’ammodernamento e la riconversione a 500 kv in corrente continua di linee aeree esistenti dalla zona di Avenza verso il sud della Lombardia.