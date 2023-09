Resistenza ai militari: condannato a 4 mesi

Aveva fatto il diavolo a quattro davanti al liceo Classico, in evidente stato di ebbrezza, minacciando i carabinieri "Vi ammazzo tutti". Il giovane Aziz Bouden, fratello di Mouashinne Bouden, che colpì mortalmente una sera d’estate del 2019 il padre Abdel Huad con 15 coltellate nell’aia di casa a Montignoso, è stato condannato a 4 mesi di carcere. Il giovane difeso dal legale Corrado Ceccarelli si era messo in mostra una notte di febbraio del 2020 con i militari. Brandendo una bottiglia di vetro aveva minacciato i carabinieri. Portato non con poca fatica alla calma, il giovane era stato poi accompagnato al pronto soccorso dove gli erano state fatte le analisi del sangue: il tasso alcolemico era di circa 3.5. La Procura aveva chiesto un anno e due mesi, il giudice Fabrizio Garofalo l’ha condannato a 4 mesi di reclusione. Bouden era stato assolto a maggio per maltrattamenti in famiglia.