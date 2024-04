"Relamping in Lunigiana: oltre 4.900 nuove lampade installate nei Comuni dell'Unione, efficienza e risparmio energetico in primo piano" Si tirano le prime somme del relamping in 11 Comuni lunigianesi, con l'installazione di 4.953 nuove lampade su 7.829 totali. Progetto di riqualificazione in corso, esclusi Villafranca e Zeri. Efficienza e collaborazione dei cittadini sottolineate.