"Regolamento del Verde a Massa: Peggiorativo?"

Il consiglio comunale di Massa dovrà votare nella seduta di domani alcune modifiche al regolamento del verde pubblico e privato. Pochi articoli che però stanno già scaldando gli animi delle associazioni e realtà ambientaliste del territorio. C’è chi ci vede un favore alle attrazioni come il luna park e in particolare all’ex parco dei conigli e all’aera di Poveromo, chi evidenzia altri aspetti legati alle piantumazioni.

L’associazione Europa Verde-Verdi di Massa chiama il documento ‘ri-manipolazione’ del regolamento che "viene rimanipolato con correzioni vecchie e peggiorative. I termini di utilizzo di spazi pubblici e privati, a verde, vengono spostati da 60 giorni a 90 giorni. Ovvero se una struttura che gestisce luna park ha l’autorizzazione a utilizzare tale area per 60 giorni ininterrotti, i termini vengono automaticamente allungati a 90. Viene mantenuta la dimensione degli esemplari che devono sostituire eventuali abbattimenti. Si parla di 20 centimetri di circonferenza che, come ci insegna la geometria, significano 6 centimetri di diametro, una pianta arborea di uno o due anni, cresciuta in vivaio. In poche parole se viene abbattuto un albero con un tronco di diametro 30 centimetri verrà sostituito con un giovane esemplare con diametro di un quinto, con minima capacità di incidere sul microclima". Poche modifiche e tutte in negativo per Europa Verde-Verdi a fronte di "un’emergenza climatica che impone diversi approcci a diversi problemi".