Regina Elena ai raggi X Il bando per il direttore

Regina Elena: entro questa settimana sarà pubblicato il bando per il nuovo direttore. Ad annunciarlo in consiglio è stato l’assessore Carlo Orlandi, ricordando che la selezione avverrà a giugno. A introdurre il tema il consigliere Massimiliano Bernardi che ha ricordato come serva un cambio di rotta. "Oggi le voci di quell’azienda sono una serie di lamentele del personale, con la possibilità che si chiuda in rosso – commenta Bernardi –. Il Regina Elena è sempre stata il fiore all’occhiello di tante amministrazioni, e ci auguriamo che l’attuale faccia chiarezza". L’assessore Orlandi ha poi confermato la grande attenzione del Comune e l’avvio di verifiche. "Ci sono effettivamente dei problemi sia con il personale, come segnalato anche dai sindacati – ha ammesso l’assessore – sia economici di bilancio e sui quali sarà nostra premura informare non appena sarà chiuso il bilancio. Abbiamo segnalato più volte al direttore le criticità, ma siamo contenti di avere un cda preparato e presente sulle varie tematiche, organizzative e contabili. Il Regina Elena è ancora un fiore all’occhiello, però giustamente il consiglio andrà informato".

D.R.