Razzia dei ladri in due villette. Spariti soldi e gioielli di famiglia

Hanno approfittato dell’assenza dei padroni di casa per ripulire due abitazioni nel Comune di Tresana tra il pomeriggio e la sera di martedì. I “soliti ignoti” in entrambi i colpi hanno usato lo stesso modus operanti, forzando una porta finestra e devastando la casa alla ricerca di oggetti preziosi. Nel pomeriggio i ladri sono entrati in azione nella borgata di Nave, e poche ore dopo, fra le 17 e le 19, si sono spostati in località Tassonarla approfittando dell’oscurità.

L’ipotesi è che ad agire nelle due frazioni del Comune di Tresana, a Nave e Tassonarla, sia stata la stessa banda. In tutte e due le villette dunque i proprietari al rientro a casa hanno trovato una porta finestra forzata dalla quale i ladri erano passati e caos in ogni angolo dedus. Nella minuziosa ricerca di denaro contante e ori i banditi hanno frugato in ogni stanza, aperto ogni mobile e cassetto, scaraventando a terra il loro contenuto.

"Sembrava fosse passato Attila – commenta un compaesano dei padroni di casa – : era stato tutto scaraventato a terra, molti gli oggetti rotti o danneggiati. Dispiace molto per gli sfortunati a cui è toccata questa sorte; sono persone che vivono onestamente del loro lavoro". A quanto pare i ladri sarebbero riusciti a trovare e portare via denaro contante, scoperto dentro qualche cassetto, e hanno fatto sparire tutti gli oggetti preziosi, ricordi di matrimoni, ricorrenze di famiglia, comunioni.

"Insomma una vicenda molto pesante per chi l’ha subita". Le vittime dei furti, appena rientrate a casa e scoperta la devastazione subìta, hanno chiesto l’intervento dei carabinieri della Compagnia di Pontremoli che sono arrivati tempestivamente e hanno eseguito accurati sopralluoghi per trovare tracce utili ad arrivare all’identificazione dei malviventi. Subito sono scattate le indagini per individuare i responsabili.

Roberto Oligeri