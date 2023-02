Rastrelliere alla stazione La risposta ai pendolari

Due rastrelliere per le biciclette alla stazione di Avenza. Dopo le proteste dei pendolari che hanno anche avuto le multe per aver lasciato le bici fuori da spazi non esistenti, adesso il Comune ha messo due rastrelliere. "Un servizio – spiega l’assessore alla Mobilità Elena Guadagni - per tutti quei cittadini che quotidianamente raggiungono la stazione di Avenza in bicicletta e fino ad oggi non avevano un posto sicuro dove lasciarle. Piccoli gesti che sono la necessaria base per uno sviluppo più sostenibile di tutta la mobilità cittadina". "Una risposta – aggiunge il delegato alle Politiche giovanili Davide Diamanti – cai tanti studenti che quotidianamente frequentano la stazione di Avenza e che in molti casi la raggiungono in bicicletta. L’amministrazione ha quindi ascoltato le loro richieste, le ha fatte proprie e ha provveduto ad accoglierle".

Sulla mobilità interviene il consigliere della Lega Andrea Tosi che in una nota chiede alla sindaca e all’assessore all’Ambiente Moreno Lorenzini di favorire la mobilità elettrica come, per esempio, l’istallazione di colonnine elettriche sul territorio. "Inutile scrivere linee programmatiche che prevedono il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile per poi non progettare alcun intervento al fine di ridurre l’inquinamento atmosferico e acustico. Pare sia davvero difficile interagire con questa amministrazione sui tanto sbandierati temi ambientali. Stanchi della lentezza politica, chiediamo un deciso cambio di passo in tema di colonnine elettriche pubbliche. Una diffusione della mobilità a zero emissioni rappresenta un passo importante nei confronti dell’ambiente e della qualità dell’aria delle nostre città. Uno di questi riguarda proprio lo sviluppo delle infrastrutture e dei servizi di ricarica per la mobilità. Nel percorso di elettrificazione dei trasporti, l’amministrazione dovrebbe semplificare l’uso della mobilità elettrica, accompagnando se nel percorso di transizione energetica".