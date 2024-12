Rapina in una sala slot a Massa, immobilizzato con il taser e arrestato

MAssa, 21 dicembre 2024 - Immobilizzato utilizzando il taser e poi arrestato il presunto responsabile di una rapina impropria in una sala slot di Massa, avvenuta alcuni giorni fa. La notizia dell'arresto è stata diffusa oggi dalla polizia, dopo la convalida del provvedimento da parte del tribunale che ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere per il fermato, un detenuto del carcere di Massa in permesso premio, 60 anni, italiano.

Da quanto spiegato dalla Questura, gli agenti sono intervenuti nella sala slot dopo una chiamata al 112 nella quale veniva segnalata una rapina in atto a opera di un uomo armato di coltello e spuntoni acuminati in vetro che si era procurato danneggiando il locale stesso. All'arrivo delle volanti gli agenti, spiega la Questura, «riuscivano a intercettare il soggetto già intento a darsi alla fuga dopo aver tentato di asportare l'incasso di quel locale; in tale contesto operativo, lo stesso, al fine di sottrarsi al fermo, iniziava a minacciare gli agenti con i predetti spuntoni acuminati in vetro, cercando più volte di aggredirli». Per questo i poliziotti hanno utilizzato il taser.