Rampa off limits per i disabili: "Proprio davanti al centro ortopedico"

Una barriera architettonica proprio davanti al Ctos, il Centro ortopedico sanitario di Paolo Altini in via Ghiacciaia: lo scivolo per disabili si trova su suolo pubblico ed è disastrato da crepe e buchi, che creano enormi difficoltà di accesso al centro ai numerosi clienti. Una situazione che Altini ha già sottoposto all’attenzione del Comune di Carrara finora senza aver trovato soluzione. Il centro è un punto di riferimento per chi ha problemi di salute, in particolare di deambulazione, ed opera in convenzione con il Ministero quindi fornisce anche protesi, carrozzine, arti artificiali, agli utenti dell’Asl. Le condizioni dell’accesso esasperano Paolo Altini: una barriera proprio davanti a un negozio che vende prodotti per aiutare a superarle. Altini è disposto a realizzare lo scivolo a sue spese ma non può perché è sul suolo pubblico. "Finché non ci si trova nelle condizioni di chi non è in grado di camminare non si capisce il problema – dice Altini –. Il mio centro è convenzionato con il Ministero della salute e quindi servo i clienti della Asl. All’entrata ci sono i gradini e l’unico modo che hanno i disabili per entrare è di usare lo scivolo laterale, ma è pieno di crepe e buchi e per un portatore di handicap è un grosso ostacolo. Da me vengono persone in carrozzina, senza gambe perché facciamo anche le protesi, pazienti fragili che dovrebbero avere la strada spianata. Se il Comune non può fare lo scivolo sono disposto a pagarmelo da solo. In via Cucchiari per aiutare a entrare e uscire una persona con problemi deambulatori il Comune ha realizzato a sue spese uno scivolo a regola d’arte. A me invece non danno neppure il permesso di costruirlo a mie spese, costringendo i miei clienti a subire i disagi. Hanno rifatto i marciapiedi dalla parte opposta e davanti al mio centro il nulla". Da Palazzo civico fanno sapere che le istanze del dottor Altini sono state ascoltate ma per intervenire serve un progetto di rifacimento di tutti i marciapiedi dell’isolato: si aspettano le risorse per inserirlo a bilancio.

Alessandra Poggi