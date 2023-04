Ragazzi ‘pa-droni’ del territorio L’istituto Pacinotti-Belmesseri insegna agli studenti a... volare

Volare per imparare. La scuola non ignora il diffondersi dei droni e propone la sfida di una nuova educazione: quella del volo che rispetta il codice dell’aria e promuove la sicurezza necessaria. Tra i primi istituti in Italia, il Pacinotti Belmesseri ha presentato un progetto legato all’uso dei droni non solo per le tecnologie che possono essere sviluppate sul piano didattico, ma perché il volo reale suscita emozioni e richiede competenze. La Fondazione Marmo ha messo il progetto ‘Pa-Droni del territorio’, ai primi posti del podio nel bando sull’implementazione delle tecnologie e l’ha finanziato. Al Palazzetto dello Sport di Pontremoli per la presentazione c’era la dirigente scolastica Lucia Baracchini, la presidente della Fondazione Marmo Bernarda Franchi, l’assessore del Manuel Buttini e il magistrato Cosimo Ferri. Poi vicepreside dell’Istituto Ferrari Drovandi, i docenti che hanno seguito l’iniziativa con le classi dell’Istituto Tifoni, del Ferrari, dell’ Agrario di Fivizzano, dei corsi Ri, Mat e Cat del Grafico e dell’Alberghiero.

"Progetti come questo – ha spiegato la dirigente Baracchini –, mettono in primo piano le esigenze dei ragazzi, dei nostri studenti, ma anche del territorio in cui vivono". Ha ringraziato la Fondazione Marmo che lo ha reso possibile con "una visione così stimolante e sempre in evoluzione per questi ragazzi e tutti i professori e i ragazzi che lavorano su queste progettualità con serietà e competenza". "La scuola, la formazione, voi ragazzi siete tutto ciò su cui la Fondazione sta puntando – ha commentato la presidente Bernanda Franchi –. Dovete essere delle spugne perchè quando crescete voi, con voi cresce anche il nostro territorio". Da Cosimo Maria Ferri i complimenti alla scuola e il ringraziamento per la Fondazione "che ha saputo collegare Lunigiana e Costa valorizzando la scuola e gli studenti". L’assessore Manuel Buttini ha sottolineato l’importanza degli istituti professionali e tecnici che aiutano i ragazzi e li introducono al mondo del lavoro.

Le docenti Lucia Pacciani e Evelina Jeliazkova hanno raccontato come è nato il progetto che ha subito affascinato i ragazzi, tanto che già tre di loro hanno conseguito il patentino A1. Un obiettivo ottenuto grazie alla competenza e alla disponibilità dimostrata dalla professoressa Jeliazkova che ha organizzato corsi per la preparazione teorica necessari al conseguimento del brevetto. Il progetto ‘Pa-Droni del territorio’ vuole valorizzare la scuola come motore di ricerca e formazione per il territorio anche attraverso la specificità di alcune competenze oggi molto richieste. Sono stati poi mostrati alcuni video realizzati dai ragazzi con il drone.

Natalino Benacci