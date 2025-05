Raffica di risse ad Avenza: volano tavoli e bottiglie

Gli effetti collaterali da alcol ormai non sono più un fenomeno della zona movida di Marina: in queste settimane si è registrata un escalation di risse e liti anche ad Avenza, già considerata insicura per le varie vicissitudini denunciate da cittadini e commercianti. Più volte è accaduto che gruppi di ragazzini dopo aver alzato troppo il gomito siano andati in escandescenza facendo volare tavoli e bicchieri in alcuni bar della cosiddetta Avenza nuova, sempre frequentati da famiglie e clienti abituali. L’ultimo risale alla giornata del 25 aprile e ha coinvolto una comitiva di ragazzi, ma nei giorni precedenti una lite simile con lancio di tavoli e bicchieri si era verificata anche in un altro locale, sempre molto frequentato all’ora dell’aperitivo. Sono stati doversi gli interventi di polizia e carabinieri, chiamati dai titolari dei bar o dai clienti dopo le ultime scaramucce che hanno animato i locali, in particolare all’ora dell’aperitivo. Ma in quasi tutti i casi i responsabili se la sono data a gambe prima dell’arrivo delle forze dell’ordine, facendo perdere le loro tracce. L’ultimo episodio è avvenuto in un noto bar tabacchi, una vera e propria rissa in cui ha avuto la peggio uno straniero, portato al pronto soccorso.