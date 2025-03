Raduno di Carnevale per il Moto Club Massa. Appuntamento domattina in Largo Matteotti

Sono state rinnovate le cariche per il prossimo quadriennio del Moto Club Massa. L’assemblea all’unanimità ha eletto presidente Giuseppe Aldovardi. Tra i consiglieri riconferme e nuovi nomi: Mario Alvino, Roberto Catelani, Lorenzo Marchetti, Alfredo Montemagni, Gianni Paita, Giorgio Raffi, Alberto Ricciardi, Fabio Rossi e Armando Tognoni. Nell’occasione sono state programmate le attività future che verteranno verso momenti di solidarietà, di aggregazione e di divertimento.

La prima uscita motociclistica è prevista domani al raduno del Carnevale organizzato dal Moto Club Perla del Tirreno. L’appuntamento sarà a Massa, in Largo Matteotti, alle 9. Una presenza importante per festeggiare il Carnevale e omaggiare l’associazione organizzatrice che, nel corso degli anni, ha sempre rispettato e riconosciuto il Moto Club Massa per tutti gli eventi che dal 1936, anno della fondazione, sono stati organizzati.

Il Moto Club Massa si è sempre distinto per manifestazioni sportive di vario genere, con uno spirito sportivo che non si è sopito negli anni, ma all’entusiasmo e alla voglia di fare si sono opposti motivi legali e complicazioni delle regole. "Siamo stati costretti a fare delle scelte – afferma il Moto Club – e pur non potendo più al momento dedicarci a eventi sportivi agonistici continuiamo a organizzare e proporre occasioni in cui donne e uomini motociclisti possono serenamente. Le attività solidali e turistiche continuano a tenere in alto lo stemma del Moto Club Massa".